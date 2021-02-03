2020年南高區房市火熱，永慶加盟三品牌在南高區業績出色，在台南區總成交金額200億元、區域店數破70店、聯賣業績成長4成，而在高雄區2020年全年則以38億元業績稱霸全台。

隨著「護國神山」台積電(2330)不斷購地、擴張，南科規模也跟著飛速成長，營業額直逼全台最大科學園區－竹科，進一步帶動台南房市交易熱絡。永慶加盟三品牌台南區掌握商機，更乘勝追擊，2020年區域營業店數突破70店，店數市佔達3成，推升「總成交金額」超越200億元，因聯賣帶來的業績，也較2019年成長4成，創下歷年新高。

高雄市近年吸引破千億元的產業投資，從橋頭科學園區、輕軌、亞洲新灣區等題材利多，帶動港都房市交易量成長，永慶加盟三品牌，2020年「總成交金額」直逼810億元，更以38億元的店總業績，拿下全台第一，較2019年成長2成。此外，以每10.5天開出一店的速度，永慶加盟三品牌高雄市2020年新展35店，帶領區域店數直逼200店大關，店數市佔突破52%，穩居房仲第一品牌。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分析，高雄區在集團持續經營下，光是2020年就吸引超過700位房仲菁英加入，至於在台南區2020年增加230位菁英生力軍，讓區域人力迅速成長35%。

(時報資訊)