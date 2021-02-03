伊朗知名跳傘運動員博佐奇（Mohammad Bozorgi）1月以跳傘紀念16名殉職勇消，沒想到過程發生意外，他在眾目睽睽之下從58公尺空中墜地身亡。

伊朗知名跳傘運動員博佐奇（Mohammad Bozorgi）上月以跳傘行動紀念16名在高樓大火中殉職的消防隊員，沒想到過程發生意外，他在眾目睽睽之下從58公尺空中墜地，當場身亡。

綜合《德黑蘭時報》（Tehran Times）、「Shoma News」等外媒報導，36歲伊朗知名跳傘運動員博佐奇1月在首都德黑蘭西邊的艾克巴坦（Ekbatan）地區進行跳傘活動，以紀念2017年在大樓火警中不幸殉職的16名英勇消防隊員。

博佐奇坐上消防雲梯車，從58公尺高空中一躍而下，在距離地面約50公尺處時，博佐奇打開降落傘準備落地，過程中降落傘疑似纏住開傘失敗，他試圖要再重新操作、重新開傘，卻已經來不及，在眾目睽睽之下直接墜地，當場身亡。

根據民眾拍攝的畫面，博佐奇一躍而下時，現場民眾全都屏氣凝神，準備要為他的降落成功喝采，不料看到開傘失敗後，民眾的驚叫聲愈來愈大，直到博佐奇墜地發出砰然巨響，民眾的驚叫聲變成狂吼，有人甚至抱頭，難以置信。

報導指出，救難隊員趕緊上前將博佐奇送醫，不過他的骨折傷勢太過嚴重仍回天乏術。

博佐奇（Mohammad Bozorgi）是伊朗知名跳傘運動員。

博佐奇此次跳傘行動是為了紀念2017年1月在德黑蘭一棟17層樓高商場大火中殉職的16名消防人員，商場大樓在警消灌救數小時後倒塌，導致16名消防隊員受困，最後警消花了9天才成功移除建築殘骸找到勇消遺體。

博佐奇的親友表示，博佐奇相當熱愛跳傘，而且相信自己可以做任何奇怪的事。報導指出，這次跳傘紀念活動遭到當地消防單位以太危險為由多次拒絕，不過博佐奇仍堅持要在58公尺低空跳傘，多次申請後才獲得當局首肯，沒想到竟演變成悲劇。

(中時新聞網)