據金氏世界紀錄官方微博周二（2日）消息，2021年1月25日，曾被譽為「古風美食第一人」的大陸網紅李子柒，以1410萬的YouTube訂閱量，刷新了去年7月由她創下的金氏世界紀錄「最多訂閱量的YouTube中文頻道」稱號。

2017年，李子柒在YouTube發布第一支影片「用葡萄皮做裙子」。此前，李子柒已在大陸網路平台發布多個由自己創作的短片作品。

影片中，李子柒經常穿著中國古裝亮相。她沿襲古法工序、上山下田做農事、使用古樸炊具，烹飪具有古典氣息的中國傳統美食，有網民讚美她是「李萬能」。李子柒曾自述：「大家眼中的生活技能，只是我的求生本能。以前是為了生存，現在是生活」。

有部分網友覺得子柒影片更新過慢，影片裡的時間跨度也偏大。但李子柒並不認為「慢」是個問題，她表示：「春播夏長，秋收冬藏，天下萬事都有其規律」。

李子柒的影片作品中充滿詩意的田園生活，愜意慵懶的田園生活是現代忙忙碌碌的人們所嚮往的。視頻裡也展示了許多中國的傳統文化和地域美食，許多土生土長的中國人都覺得很有新意，很美，很好奇，也收穫了不少來自世界各地的粉絲，不少YouTube用戶在她的影片下留言讚歎。

李子柒也因此在2020年7月16日獲得1140萬的YouTube訂閱，並被列入《金氏世界紀錄大全2021》。短短半年時間，她便以1410萬的YouTube訂閱量，刷新自己創下的紀錄。

李子柒此次刷新金氏紀錄，再度引發網民的熱議，有人表示，這說明優質內容是不分語言、文化和國界的：「一個收割全世界流量的女子。」「在李子柒的影片當中，不僅能夠收穫寧靜，還能夠學到文化，這就是我為甚麼喜歡她」「這個真的是！我看她YouTube評論裡好多讚歎我們中國技藝文化的，老外可喜歡了」「這也說明好的內容不會因為語言的不同產生阻礙，子柒未來可期」。

(中時 )