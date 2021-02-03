美國總統拜登上任至今已與多國領袖通話，獨缺中國國家主席習近平。白宮發言人莎琪今天被問及此事時表示，目前無法預測何時會通話。美中關係會戰略性處理。

拜登（Joe Biden）1月20日正式就任後，已經與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、英國首相強生（Boris Johnson）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與日本首相菅義偉等多國領袖通話，獨缺習近平。

莎琪（Jen Psaki）今天在白宮例行記者會被問及此事時表示，應對中國的態度與關係是戰略性，正在努力確保透過有力的立場著手處理，其中包括與盟友及合作夥伴的交往。過去一段時間，拜登已經與各國領袖通電話，這些通話將會持續。

至於拜登與習近平何時會通話，莎琪表示無法預測，但若是兩人通話，會公布通話紀錄。

在被問及中方是否有主動要求通話時，莎琪表示，美國策略是與夥伴與盟友合作，已決定何時是正確時機。與中國的關係將是多層次，將處理氣候、經濟、安全議題，這都是拜登的優先事項。

拜登去年大選結束自行宣布當選後，習近平在11月25日發出賀電，表示希望中美雙方秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏精神，聚焦合作，管控分歧。

(中央社)