27歲女星雞排妹（鄭家純）主持尾牙遭性騷事件越演越烈，指控內湖「強勝有限公司」的老闆聯手金曲台語歌王翁立友性騷擾她，今（3日）下午2點會在《國際橋牌社》第二季《和平歸來》宣傳活動中出面講清楚，而翁立友所屬豪記唱片則發布聲明反駁性騷，揚言要告雞排妹。事實上，在雞排妹之前，演藝圈早就有耳聞女星被性騷擾，值得令人沉思性別平權的相關議題。

羽庭曾演出《藍色水玲瓏》、《蝴蝶密碼》和《戲說台灣》等類戲劇，漂亮臉孔和G罩杯火辣身材卻遭到同劇男演員伸狼爪，她回憶拍《玫瑰瞳鈴眼》女上男下的調情戲時，被男演員趁機真頂，還問「有沒有感覺」，擺明要一夜情，礙於當時她是新人，選擇忍氣吞聲，只能向媽媽吐露委屈，媽媽氣得向她的公司抗議，卻換來工作人員「喜歡被摸、摸得很爽」等嘲諷，讓羽庭心寒。除此之外，羽庭曾差點被導演性侵，將她壓在床上揉胸、親吻乳房，幸好室友即時回來才沒造成悲劇，後來聯手另5名受害者將該名導演轟出公司。

羽庭曾差點被導演性侵，還被男演員吃豆腐。（圖／中時資料照）

曾演過《大尾鱸鰻2》的女星林真亦也有職場性騷擾經驗，當製作人助理期間，被製作人從頭摸到大腿、屁股，只因男方說「妳知不知道藝術都來自於性？」隱忍1年提出離職，還要被嗆「我覺得妳已經慢慢步入歪道了！」

除了工作有可能被吃豆腐，女星的私下生活還要繼續防範性騷擾，韓瑜曾透露小時候到住家樓下買東西，被路人觸碰身體、強壓頭部，造成她內心極大陰影，常常覺得自己髒了；林依晨也回憶念高中時騎著腳踏車，卻被陌生男子從後面肢體騷擾，直到現在走在路上都有恐懼感，令人心疼。

(中時新聞網)