龍崎空山祭周邊商品受到不少遊客喜愛。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

「龍崎光節空山祭」今年首度採用預約售票制，獲得許多民眾認同，迄今超過10萬名參觀者，有超過半數購票入場，累積票房近300萬，策展團隊「艸非火藝術團隊」與曾獲「金曲獎最佳專輯包裝獎」的劉悅德設計師合作推出精美周邊商品，結合南關線特產及在地工藝的「空山大鳳禮」，內含高達10項特色產品，兼具空山美學及在地特色，不少遊客驚呼，不只藝術品好看、周邊商品也很吸引人！

龍崎空山祭不僅被網友譽為「全國最美」山林燈節，2019年首辦為期44天展期更創下19萬人造訪山城小鎮龍崎小鎮觀展的紀錄。2020年耶誕節重磅回歸的第2屆展覽，共展出14件大型光景藝術作品、1個寓言動畫故事《大地迴生》及2個互動體驗，在疫情當下，主辦單位也在活動舉辦之初就採取「全程戴口罩、額溫好好量、雙手噴酒精、落實實聯制、展場禁飲食、記得帶手機」等6大措施，確保參觀者安心觀展。

「2020龍崎光節－空山祭」以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感發展主題故事「大地迴生」，敘說一段人們踏上旅程，經歷酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事。除策展理念呼應「返鄉」潮流，此次更推出實質產品打造地方創生發展契機。

空山祭「艸非火藝術團隊」嚴選具在地代表性農特產和商品，結合空山美學，推出涵括龍崎特色「竹、鳳、蝶、草」四元素伴手禮組合「空山大鳳禮」：鳳梨外型包裝是由龍崎在地竹藝師「百竹園」團隊親手編織而成，技藝精湛的竹藝師將竹片製作編織成如鳳梨般的格紋簍，別具意義。

與「竹」相關產品還有由龍崎區農會研發的「竹炭系列產品」—純天然萬用殺菌劑竹醋液、竹炭皂作為代表，展現竹產業的多元面貌；「鳳」有兩種，其一是在地名產「鐵金剛鳳梨酥」，其二則是「鳳梨片」，為返鄉青年「鳳梨王子」楊宇帆恢復廢棄鳳梨田並自製果乾販售；「蝶」來自龍崎在地商家小燕子蝶豆花的「蝶豆花烏龍真空茶包」，藍紫色茶湯讓人聯想起空山祭迷幻感；「草」取自空山祭策展團隊「艸非火」，團隊嚴選代表本屆空山祭主視覺明信片、紙膠帶、空山毛巾及紀念徽章，極具紀念價值。

「空山大鳳禮」所有商品原價1,388元，空山團隊推出1顆888元，限量88顆，除讓大家把空山的奇幻和龍崎的富饒帶回家，也預祝大家牛年好運旺旺發。

「2020-2021龍崎光節－空山祭」展期自即日起至2021年2月28日，每日啟燈時間為晚上5時30分至10時，門票採限額發售，預先於網路或超商購買一般票（單日票）只要半價50元。龍崎區民、65歲以上長者、6歲以下兒童、持有身心障礙手冊者及陪同者1名，出示相關證件於全展期均免票入場；臺南關廟、歸仁、仁德3區居民則享平日（周一至周四）出示相關證件免費入場。歡迎有意觀展的朋友即早預先購票，避免當日現場向隅，購票請洽兩廳院售票系統及口袋售票系統。

(中時 )