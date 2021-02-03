大陸媒體報導，一名婦人到銀行臨櫃領錢，結果因為領的金額太小、又不會使用ATM，被櫃台小姐看不起還出言不遜，她一氣之下秀出鉅額存款，讓櫃台小姐當場臉綠，情勢大逆轉。由於內容描述大快人心，這則新聞被網友在網路上瘋傳，不過事後被證實是假消息，但有不少網友指出，行員確實很勢利眼，這種情況在現實生活中確實常常發生。

根據大陸媒體報導，被瘋傳的新聞指出，廣州有一名60歲婦人到銀行想領人民幣500元（約新台幣2100元），櫃台小姐表示，「5000以下請到自動提款機辦理」，婦人則說就是因為不會操作ATM，才來臨櫃領取。不過櫃台小姐並不領情，甚至不耐煩的說「這是規定，沒事就趕快走開，沒看到後面好多人排隊嗎？」

婦人這下火大了，她靈機一動，把金融卡直接丟在櫃檯，並霸氣說「那我就領2億人民幣（約新台幣8.6億元），把我卡裡面的錢全部領出來」，櫃台小姐一聽嚇傻，態度馬上180度大轉變。

櫃檯小姐確認過婦人戶頭後表示歉意，並說目前銀行沒有那麼多現金，後來婦人決定先領30萬人民幣（約新台幣130萬元），櫃台小姐雙手奉上現金後，不料婦人從中抽出人民幣500元後說，麻煩再幫我存回29萬9500元(人民幣)，讓櫃台小姐當場傻眼崩潰。

據了解，這則報導多年來不斷在網路上被轉傳，事後被查證為假消息，不過仍有不少網友對於行員的服務態度不滿，認為行員對顧客大小眼的例子時有所聞，確實時常在現實生活遇到，認為需要再教育，正好可以藉此報導讓他們得到一點教訓。

ATM"存零錢"好卡! 存1.1萬耗時1.5小時

(中時新聞網)