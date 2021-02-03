想買手機又不想綁約？到底哪些手機降價最多？北台灣通訊連鎖門市傑昇通信統計2021年1月份門市銷售資料，公佈1月份手機降價前十名。傑昇通信表示，除了新機開賣後的生命週期，舉凡新機上市活動、抑或是與系統商有較深的合作，也都是價格下降的原因，預期本月遇農曆春節與西洋情人節等雙節慶助攻，相信各大手機品牌價格仍會下修，消費者想要入手新手機，可以參考這些標的。

從2021年1月傑昇通信門市手機降價榜來看，蘋果新機預購到缺貨的iPhone 12 Pro，自12月補齊貨量後，1月又遇上各大手機品牌5G新機紛紛上市，市場同期競爭者眾，且新機也已推出3個月，便回歸新機開賣生命週期，每月開始以2%~3%的降幅持續緩跌，傑昇通信指出，iPhone 12總降價金額已超3%，iPhone 12 Pro剛進入週期，所以小降1,910元，且iPhone 12 Pro Max（128G）降價近3千元，價格甚至已同iPhone 12 Pro（256G），本月又遇雙節慶盛典，促銷價格還會更甜，消費者趁此時入手頗為划算。

iPhone 12 Pro Max（256G）開賣至今降最多，便宜近3千。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

過往安卓手機價格浮動迅速，原本預期三星S20或Note20系列，會大受新機Galaxy S21系列影響而全面調降，結果只有Note20 Ultra下降1,300進榜，傑昇通信進一步透過門市銷售量觀察，受到衝擊未進榜但降幅在千元內的，全是A系列的5G手機，如A42、A71、A51，以及S20 FE，正好與三星今年將以A系列在台佈局的目標不謀而合，本月再開賣的A系列5G新機Galaxy A32，主打低價、萬元有找，外型超萌的豆豆機，更有望成為情人節禮物首選，是否能左右2月的降價排行，相當令人期待。

而國產品牌華碩ZenFone 7、ZenFone 7 Pro，自2020年12月開始有千元以上的降幅，加上品牌重新定位，原廠定價也跟著下修，目前累積總降價金額至7千元，擁有旗艦規格，雙卡雙待，以及6400萬畫素主鏡頭、1200萬畫素廣角、800萬畫素望遠（長焦）鏡頭有4軸OIS光學防手震的ZenFone 7 Pro，1月底的價格來到20,990元，近期有望跌破2萬大關；與系統商深度合作的vivo X50 Pro，搭配門號一口氣降超過9千，使得其他通路跟進價格煞不住。

傑昇通信門市2021年1月手機降價榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

榜上唯一2020年12月下旬的5G新機realme X7 Pro，開賣一個月就有1成以上的跌幅令人驚訝，而2020年八月上市的realme X3，螢幕更新頻率直上120Hz、相機前後加起來更有六顆鏡頭，主鏡頭一樣有6400萬畫素，當時市場無競爭對手，一推出就賣到斷貨，時至今日因自家新機上市而降價讓路，這樣的規格目前8千有找，超級划算！

(科技)