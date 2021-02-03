中國駐英國使館發言人就傳聞中國學者將被限制進入英國，3日在駐英使館網站以「答記者問」形式指出：當今世界處於一個相互依存日深、利益交融緊密的全球化時代，各國早已形成你中有我、我中有你的命運共同體，團結合作是唯一正確選擇。歪曲抹黑雙邊合作、關閉正常交流大門，意味著執意用冷戰和零和思維看待世界，意味著把自己與世界對立和隔絕起來。

大駐英使館發言人就記者提問：「中國學者將因偷竊智慧財產權而被限制進入英國，你對此有何評論？」答覆：中英教育交流合作是兩國關係的重要組成部分，增進了兩國人民相互了解，推動了各自國家教育發展與社會進步，促進了東西方文明交流互鑒。雙方合作是互利共贏的，也是光明磊落、無可非議的。

發言人強調，中國高度重視智慧財產權保護，指責中國學者偷竊智慧財產權沒有事實依據，完全站不住腳。「我們堅決反對無端猜忌中英教育交流、惡意詆毀中國學者、汙名化雙方正常學術交流。我們敦促有關方面多做鋪路架橋的事，而不是給正常交流設置障礙，否則必將搬起石頭砸自己的腳。」

(中時 )