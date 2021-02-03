趙少康回復國民黨黨籍 於中廣接受媒體聯訪｜2021.2.3

中廣董事長趙少康申請重回國民黨，國民黨組發會已進行作業，將趙「歸建」台北市黨部大安區黨部，黨籍回溯自2月1日起生效。趙少康今（3）日受訪時再強調，國民黨跟國家都需要一個強而有力的領導人，並反問，蔡英文做得好嗎？蘇貞昌做得好嗎？認為民眾讓民進黨麻痺太久，已沒有警覺。

回復黨籍後，趙少康是否參選黨主席引發熱議，黨內也出現質疑聲浪。他強調，沒有破壞國民黨規矩，也沒有要強迫黨主席江啟臣聘他為中評委，兩人關係不錯，沒有私人問題，且當不當黨主席都可以幫黨做很多事。

趙少康提到，大家對藍軍還是有期待，希望台灣有一個強而有力的在野黨，而非一黨獨大，透露AIT官員也說對兩黨態度是一樣的，也擔心台灣沒有一個強而有力的在野黨制衡。他坦言，權利使人腐敗。

對於慈禧太后說法，被發現與過去參選台北市長時「民進黨是納粹法西斯」的宣言一樣，趙少康笑說「所以大家都說我是先知」，現在網路比過去發達，義和團、1450的情況只是越來越嚴重，所以必須讓民眾知道警覺，被民進黨麻痺太久了，「我們哪有很好，我們很危險」，共機天天繞、兩岸關係緊張，所以要喚起民眾意志，但這需要時間，冰凍三尺非一日之寒，他也明白一開始一定會被罵，不過很多事情都要時間來觀察。

(中時新聞網)