美股周二續大漲，台股繼昨天大漲攻回10日線，今早由台積電(2330)、聯發科(2454)續強領軍，友達(2409)、群創(3481)等面板股仍強勢，以及周二轉強的航運貨櫃股長榮(2603)、陽明(2609)持續走揚，台股早盤最高15896點，漲逾130點，但春節前賣壓出籠，漲點收斂，壓回到15800點上下震盪，仍在所有均線之上。

亞馬遜與谷歌母公司Alphabet在財報發布前走高，以及投資人看好美國新一輪新冠紓困案進展，周二美股連續第二天大漲。周二收盤，道瓊工業指數漲475.57點或1.57%，為30,687.48點，創下去年11月以來最大漲幅。標普500指數漲52.45點或1.39%，為3,826.31點，兩日來的漲幅達3%。以科技股為主的那斯達克指數漲209.38點或1.56%，為13,612.78點，本周以來漲幅超過4%。

台積電ADR上漲，台積電今早續跳空開高6元為638元，最高至642元，但隨後壓回到633元，僅小漲1元，高低點差逾10元，也使得台股早盤高低點差逾百點。

今日以台積電續穩，股王大立光(3008)站穩三千元關卡，友達、群創等面板股仍強勢，以及周二轉強的航運貨櫃股長榮、陽明持續走揚，穩住多頭氣勢。

周二台股上漲量增，指數站上10日線以及所有均線，今日早盤台股近逼15900點，但面臨農曆年封關的長假節前變現賣壓，目前台股指數仍在15800點附近，技術面強勢。

(時報資訊)