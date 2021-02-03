棒辣椒(6468)韓國母公司網石公司(Netmarble Corporation)今登上市調公司App Annie「2021年52大開發商」排行榜中第8名，本次調查是根據2020年全球手機遊戲市場銷售成績為評選標準。

根據App Annie公布的資訊，網石去年在App Store及Google Play雙平台銷售成績榮登排行榜前10名的佳績。騰訊、網易和動視暴雪也入圍今年的排行榜。網石曾在2015年獲選前52大發行商之首，加上今天公布的2020年銷售排行，已經連續6年獲得前10名的成績。

網石去年在全球推出豐富多樣的遊戲作品，其中，去年3月推出的《七大罪：光與暗之交戰》大獲成功，在全球主要市場都拿下好佳績。該遊戲在北美蘋果iOS熱銷榜榮獲第10名的佳績，並在法國雙平台暢銷榜皆拿下第1名。此外，2020年還推出《Seven Knights 2》、《全民打棒球Pro》、《A3:STILL ALIVE》和《MARVEL：英雄之域》等作品。

網石今年持續在全球推出多款遊戲，開放世界RPG遊戲《劍靈：革命》預計2021年第1季將會在歐美推出。網石也正在研發多款重點遊戲，包含《二之國：交錯世界》、《Seven Knights Revolution》和《MARVEL Future Revolution》。

《二之國：交錯世界》重現世界知名奇幻遊戲《二之國》的世界觀，是網石與Level-5、吉卜力工作室及久石讓攜手合作，並由網石《天堂2：革命》開發商以Unreal 4 引擎打造，在手機平台上完美展現的高品質手機遊戲。

棒辣椒去年在台灣協助網石在地化服務或營運《七大罪：光與暗之交戰》、《全民打棒球Pro》、《A3:STILL ALIVE》等產品，棒辣椒2020年11、12月營收連續創下單月歷史新高，去年第4季營收達3.11億元，也創下歷年單季新高，預料去年第4季繳出亮麗獲利數字。

(時報資訊)