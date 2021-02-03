美股消息面：

1.市場看好石油輸出口國組織（OPEC）與其盟友將落實減產承諾，周二國際油價觸及一年新高，終場紐約期油收漲1.21美元或2.3%，為每桶54.76美元，盤中最高升至55.26美元，創下一年新高。倫敦布蘭特期油收漲1.11美元或2%，為每桶57.46美元，盤中最高升至58.05美元，亦創一年新高。

2.大量集結並逆擊華爾街空頭巨鱷的散戶大軍對白銀的興趣似乎減弱，周二國際銀價暴跌逾10%，拖累金價同步回落。紐約3月期銀收跌3.02美元或10.3%，為每盎斯26.402美元。4月期金收跌30.5美元或1.6%，為每盎斯1833.4美元。

3.美國料將推出更多激勵措施，而歐洲為了防止疫情擴散仍處於經濟封鎖中，且今年首季GDP可能再現萎縮，投資人看好美國從新冠疫情中復甦的步伐將超車歐洲，周二美元兌歐元升至兩個月新高。紐約尾盤，歐元兌美元跌0.32%，盤中一度跌至1.202美元，幾乎觸及去年12月初以來新低。今年以來，歐元兌美元已貶值1.61%。美元指數上漲0.25%。Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo表示，歐洲全面復甦的速度，可能落後美國約一年。

(時報資訊)