日本天王木村拓哉和工藤靜香育有兩個女兒，小女兒木村光希出道後，大女兒木村心美也接棒進入演藝圈。本月5日將滿18歲的木村光希，近日傳出有意在國際學校畢業後正式踏進模特兒工作，不繼續念大學，讓母親工藤靜香極為不滿，傳聞母女倆因此起了爭執。

天王木村拓哉一家四口一舉一動都備受關注，2018年木村光希首次在鏡頭前嶄露頭角，接下時尚雜誌的封面女郎工作，外界好奇遺傳了父母好基因的她是否有意進軍演藝圈？木村光希當時受訪透露，母親工藤靜香只讓她偶爾接下模特兒和廣告代言工作，不願意因此荒廢學業，希望她以學校優先，好好完成學歷。

木村光希曾曬和媽媽工藤靜香合照。（圖／翻攝自koki IG）

身高170公分的木村光希，不僅有先天遺傳的甜美臉蛋，身材十分纖細，比例也好，去年底日本雜誌報導，木村一家的好體態與吹彈可破的膚質，都源自工藤靜香的嚴格控管，家中減少吃白米僅吃糙米，工藤靜香也不讓家人吃零食，自行醃製納豆與泡菜，只為讓家人攝入有用的營養。

木村拓哉和工藤靜香育有兩女。（圖／中時資料照片）

而大女兒木村心美受訪時透露，自從疫情爆發後，家裡更注意健康和自身的抵抗力，改變了生活方式，早上約9時左右起床，晚餐提早拉到下午約3時吃，其他時間便不再進食，「半日斷食法」讓全家人更健康。

據《東網》報導，工藤靜香一向和兩個女兒感情好，然而將從國際學校畢業的木村光希，最近卻傳出不想念大學有意正式出道，令工藤靜香十分生氣，雙方都不肯退讓，報導也指出，木村光希先前受化妝品品牌邀請走秀，卻被網友批評身高不及外國名模，導致約滿後不再續約，看來木村光希的演藝之路依舊充滿許多考驗。

(中時新聞網)