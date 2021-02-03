【現場直播】趙少康回復國民黨黨籍 於中廣接受媒體聯訪

中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席，讓外界聚焦其與國民黨現任黨主席江啟臣的互動。港媒評論指出，趙本人並沒有把參選2022或2024的可能性說死，加上趙輝煌的紀錄、豐富的資歷、深厚的媒體影響力與緊抓「知識藍」的優勢，如今又與高雄市前市長韓國瑜結合，對與國民黨票源重疊、篤定角逐2024總統大位的台北市長柯文哲而言，無疑是重大威脅。

香港媒體《中評社》2日評論直言「國民黨少康中興，柯文哲岌岌可危」，因根據台灣民意基金會1月26日發布之民調，國民黨支持度22%、民眾黨10%，與上次民調相比，國民黨上升5.5個百分點、民眾黨下降4.1個百分點，而民進黨支持度則無沒有明顯變化，可見藍、白兩黨的支持者具有高度重疊。

評論指出，從民眾黨近來議題與立場幾乎與國民黨站在一起，可看出民眾黨目前屬性偏藍的跡象；從柯文哲的個人特質來看，「知識藍」便是他的主力支持者。而趙少康曾任2屆台北市議員、環保署署長、3屆立委，也曾競選過台北市長；1992年競選立委時橫掃23.5萬票，至今仍為政治史上津津樂道的紀錄，現在又與韓國瑜雙劍合壁，可望突破既有支持群擄獲「韓粉」的心。這讓刻意形塑自己成為「知識藍寄託」的柯美夢落空，因為一旦趙回歸國民黨，「知識藍」選票也會跟著他一起回歸國民黨。

不僅如此，評論表示，柯文哲從政以來自居媒體寵兒，但趙少康經營媒體事業多年，除身居要職更懂得操作輿論聲量、擁有超群引領議題能力，光是宣布重返國民黨便為政壇拋下震撼彈，佔據整日媒體版面且熱度至今不降，柯所渴望的形象，趙短短一天就達到了。此外，過去力挺柯的年輕族群已大量出走，反觀離開政壇20年的趙，對年輕人來說，反而是個要去重新認識的「新政治人物」，讓柯的情勢在趙橫空出世後愈發不利。

(中時新聞網)