針對眾議院提出的彈劾條文，美國前總統川普的辯護律師團隊表示，川普在1月6日的造勢演說受到美國憲法第一修正案保護，也就是國會不得剝奪言論自由，且參議院的審判將是違憲的。

美國前總統川普的辯護律師團隊表示，川普在1月6日的造勢演說受到美國憲法第一修正案保護，也就是國會不得剝奪言論自由。

據美國有線電視新聞網報導，眾議院彈劾管理人與川普律師團雙方在法律上的交鋒點，將會是下周參議院審理川普彈劾案的焦點。川普律師團的新血熊恩（David Schoen）與小卡斯托爾（Bruce L. Castor, Jr.）在回覆眾議院彈劾文件中表示，聲稱參議院不得彈劾已不再是總統的川普；另外川普在1月6日向川粉們喊話並未造成暴動，且他的「大選遭竊」演說也受到美國憲法第一修正案保護。

川普律師團在回覆眾議院彈劾管理人的文件中表示，「根據憲法規定，受彈劾的人必須在職，但自從美國第45屆總統川普不再任總統後，這項要素已不復存，因此參議院不可能完成川普彈劾審理」，這一點也獲得多數共和黨參議員也認同。

不過2日公布的彈劾文件中早已針對的這一點表示，眾議院對川普的彈劾發起是他仍在任內期間，且參議院歷史內也有審理前任總統的多項先例，「對於彈劾並沒有所謂總統離職前的『一月例外』，憲法也沒有任何規定稱不得審理前任總統」，「一位總統必須全面答覆他在任職第一天至最後一日的任何行為」。

報導指出，眾議院彈劾管理人2日公布80頁的彈劾文件簡報指出，眾議院指控川普煽動暴力，導致大批川粉闖入國會企圖搗亂政權和平轉移，並呼籲參議院應該判決川普有罪，藉此禁止「威脅憲法體系」的他未來擔任任何公職，「同時也爆互了我們所珍惜的自由基礎」。

(中時新聞網)