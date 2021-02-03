趙少康透露，國民黨的「選舉細則」都有他的目的性，他大膽假設，去年的「一年限制」就是拿來卡前年才剛加入國民黨的鴻海集團創辦人郭台銘。(中時資料照)

中廣董事長趙少康宣布回歸國民黨後引發軒然大波，更因為他宣示將參選國民黨主席，讓趙一舉成為了輿論的焦點，趙少康今（3）日也召開記者會說明，表示選不選黨主席都沒有關係，都有辦法為國民黨做事，也指出，所謂的「一年參選限制」是有目的性。

傳出國民黨組發會在2日已進行相關作業，將趙少康「歸建」到台北市黨部大安區黨部，黨籍回溯自2月1日起生效。對此，趙少康表示，至今仍未收到任何黨中央給他的訊息；至於因要參選黨主席所引發的爭議，他不希望國民黨因他而內鬥，也不是要逼誰，如果沒有辦法選黨主席也沒有關係，他總有辦法為國民黨、為台灣做事。

對於競選黨主席的相關細則，趙少康強調，沒有破壞國民黨的規矩，並拿出「中國國民黨主席選舉辦法（2020.9.6修正最新版）」，指出「參選本黨主席必須曾任中評委或中央委」，且連戰、馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義等人競選黨主席時都是遵守這項規定。

其中引發較大爭議的「必須入黨或恢復黨籍滿一年才能參選黨主席」，則是被寫在「一○九年中國國民黨主席補選作業細則（2020.1.22修正最新版）」中。趙少康表示，首先，選舉辦法的訂定時間比較晚，應該以它為準，再者，「一年規定」被寫在細則，細則不應該訂得比選舉辦法還要嚴，這不合理。

另外，「一○九年中國國民黨主席補選作業細則（2020.1.22修正最新版）」是因應當時國民黨主席補選所訂下的，今年改選的規定根本寫都還沒寫，所以趙少康表示，他是否能參選的主要問題，還是在江啟臣是否願意聘請他做中評委。

趙少康更透露，國民黨每一次的「選舉細則」都有其目的性，以去年補選的細則來說，他大膽假設，這「一年限制」就是拿來卡前年才剛加入國民黨的鴻海集團創辦人郭台銘，儘管郭台銘根本就沒有打算要選。不過，這只是他的猜測，趙少康也說，或許是他以小人之心度君子之腹。

(中時新聞網)