基隆一名黃姓保母在廚房端熱水時，疑似未注意1歲3個月女嬰站在她身後，不慎將沸騰的熱水灑在女嬰身上，造成前胸至腹部，大面積脫皮、紅腫，女嬰母親得知後，氣得控告保母過失致傷害。

女嬰母親表示，4個月前她將女兒24小時全日託給保母，一個禮拜約4至5天，放假時才會把女兒接回家，未料，去年11月晚上7點多在台北搭公車回家的路上，接到電話，另一頭保母著急的說，女嬰被燙傷了很嚴重，要她立即到場。

當下女嬰母親要求保母若傷勢嚴重立即叫救護車送往醫院救治，但母親抵達醫院時，並未見到保母和女兒，最後才看到，保母坐著計程車來到醫院急診室門口，母親立即把女兒抱到身邊查看，發現其下巴、前胸、腹部、左前臂、左大腿大面積水泡、紅腫、脫皮，情況相當危及。

女嬰母親說，保母不僅未及時帶女嬰到醫院救治，在說明事發狀況時，皆未交代清楚細節，且前後說詞不一，她進一步說明，保母在急診室門口時解釋，是在廚房要把熱水壺拿到客廳時，沒有發現女嬰跟隨在後，才發生憾事，但做筆錄時，又稱是女嬰自己用手打翻水，而調解書上寫的卻是，泡茶時不慎讓女嬰受傷。

女嬰母親指出，事發後女嬰每天晚上都會突然醒來大哭，令她相當心疼，家中現在也只剩下丈夫在工作，她每天帶女兒到板橋換藥，令她身心俱疲，她說，雖然保母有道歉，也會到醫院探望，但卻不是關心女嬰傷勢，而是在討論其女兒結婚事宜。女嬰母親認為，保母並未有誠意，氣得提告過失傷害。

(中時 )