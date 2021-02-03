一位女子在臉書分享經歷，她日前帶著女兒出門辦事，忙了整個早上還沒能吃上午餐，來家中拜訪的婆婆則朝她說，「當媽就是沒時間吃飯」，湊巧當日下午原PO的母親也來家中探望她，但媽媽來了之後的舉動，卻讓原PO瞬間紅了眼眶。

一位女子2日在臉書社團《女人靠北專區》發文，內文透露，她日前上午揹著女兒到處辦事，一個人分身乏術，要顧小孩還得處理外務，忙得沒時間吃午餐，同時間婆婆、阿姨們來電表示午餐後想探望孫女，在含飴弄孫時，突然有位阿姨問原PO午餐吃過了嗎？原PO回應還來不及，婆婆聽完之後則笑笑的回應，「唉喲，當媽媽的都是這樣，沒有時間好好吃飯的」，話一出聽原PO尷尬的以笑回應。

婆婆與阿姨簡單聊天後，就各自離開，才送完客，原PO的母親湊巧打電話說會過去拜訪，過一會兒，原PO母親則帶著大包小包，一隻手提著水果，另隻手上還小心捧著鐵製的便當盒，一來就霸氣的向原PO說，「我知道你沒時間吃飯，這是我為你煮的，湯要喝，你趕快吃，我來顧孩子。」才聽完，原PO瞬間眼淚落下。

同樣都是沒吃午餐，婆家長輩與娘家長輩的回應卻不同，原PO也感慨的說，「原來，在媽媽的心裡，我還是那個長不大的孩子」。文章發布後，不少網友留言回應，「有媽媽的孩子像個寶，珍惜身邊每一個人」、「世上只有媽媽好」、「還是自己的媽媽最好」、「太感動」、「永遠只有媽媽好」。

也有網友感嘆的說道，「媽媽跟婆婆真的不一樣」、「只有自己的媽才知當媽的辛苦，才會捨不得自己的女兒當媽的辛苦」、「別奢望婆婆會把妳當女兒一樣看待，自己照顧好自己，冷暖只有親娘才會知道」、「所以女兒跟媳婦還是有不同的」。

(中時新聞網)