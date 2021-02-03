台南市安南區台江大道1日深夜傳出重大車禍，造成6人死亡。（洪榮志攝）

台南市安南區台江大道1日深夜傳出重大車禍，一輛自小客車疑因無照駕駛、超速又超載，失控偏移撞上對向路邊的塑膠工廠警衛室，車身嚴重扭曲，車上6人與1隻寵物狗皆傷重不治，其中，楊姓男子姑丈也對事故現場路面設計高低落差太大提出質疑。對此，台南市長黃偉哲3日表示，會盡快改善，但是否相關將由專業鑑定。

黃偉哲3日指出，該道路限速50公里，因此目前仍要等待鑑定，做出專業判斷。黃偉哲說，台江大道當初是由中央營建署、公路局設計興建，若有波浪起伏，會加速改善。但關於這起不幸車禍，黃偉哲向家屬哀悼，至於肇事原因跟超速、超載或道路設計有無關連，黃稱要由相關單位鑑定。

黃偉哲也呼籲，遵守交通規則是很重要的，首先一定要有駕照才能上路，還要遵守行車速限才能上路，同時盡量拒絕超載。黃偉哲說，對於家屬，市府表示誠摯的哀悼。

這起重大車禍發生於1日深夜11時許，王男駕駛自小客車搭載5名友人，沿安南區台江大道二段東往西方向行駛，於安南區台江大道二段201號前，疑因車速過快，車輛失控撞進對向工廠大門口，車體扭曲變形，造成車上駕駛及乘客共計6人，當場失去生命跡象，分送安南醫院、永康奇美醫院及成大醫院後，仍搶救無效均宣告死亡。

警方調查，6名死者分別是駕駛王男（22歲）、坐在右前座的魏女（20歲）、後座廖男（21歲）、16歲黃姓少女、16歲羅姓少女及18歲楊姓少年。此6人分別為3對情侶，其中僅王男為台南人，其餘分別來自台中、彰化、南投等。

(中時 )