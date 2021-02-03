年節將至，各大風景區、宮廟與市場預計都將湧現人潮，新北市長侯友宜3日在防疫會議表示，防疫沒有休假日，已要求各大風景區與宮廟做好人潮管制，並使用人潮儀表板管控，必要時要限縮或縮小。另經發局也針對汐止秀豐市場、泰山市場、永和樂華展開出入口人流管制，後續也要擴及到四處合法夜市。

侯友宜表示，商圈、市場不但要求商家戴口罩、禁止試吃外，也要提醒來市場消費的民眾要戴口罩，一定要嚴格要求，室內場所不戴口罩勸導不聽可以開罰，室外則以勸導為主。

侯友宜說，商圈市場人潮在年節一定非常多，避免交叉感染，一定要把防疫做到位。

至於風景區與宮廟，侯友宜說，春節期間只要人潮密集地方都會要求做好人潮管制，風景區將啟動人潮管控儀表板，人數到達一定數量，必要就要限制與縮小規模。

侯友宜強調，疫情嚴峻時刻，遇到狀況都要立即啟動，相關單位要做好準備，該消毒就要通報，防疫工作不會因為過年停歇。

(中時 )