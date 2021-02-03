來到一間酒吧，你期待的是什麼？是買一杯醉來忘卻現實生活中的紛紛擾擾，還是希望有人能夠傾聽你內心中的故事與不安？夜深人靜或是繁忙過後不妨帶著你的故事來到「私室 SELF」，這邊絕對能滿足你所有的想像。就如三週年時店家所說「每晚七點拉開大門，傾聽城市裡的聲音，陪每個寂寞靈魂找到更好的自己。三年後的今天，私室不只是聆聽，也開始轉譯這些故事。希望用一杯杯擁有故事的特調，讓更多孤單的人知道：「你不是一個人在努力。」

位於六張犁站步行5-8分鐘的「私室 SELF」因為酒吧老闆拍攝的一部網路劇《Mr.Bartender》，而他們的拍攝就是現在的「私室 SELF」也成立開張。門口簡約的大門，推開木門後你會發現有如來到夢幻森林般，這裡是由故事、酒精以及人們所交織出的避世森林。店家除姥一樓還有地下室座位，整間酒吧全面禁菸，如果是擔心會有煙味的朋友可以毫不考慮的優先選擇這裡啦！

帶上你的故事走一遭「SELF 私室」讓故事用傾聽釀成酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

在這裡每一杯調酒都有著她的故事，這是一間「傾聽酒吧」他將你的故事轉化成一杯又一杯的調酒，故事可能不會都是甜甜蜜蜜，但酸澀苦辣的滋味也是有其職得細細品味的地方。可能是剛出社會的小資女孩，對戀愛抱著憧憬卻因為愛情曾經帶來的傷害卻步，也可能是中年以後的他回憶起年少輕狂的美夢，帶點酸又帶點猖狂。在私室將你的私事幻化成調酒，讓你有機會重寫故事結局。

帶上你的故事走一遭「SELF 私室」讓故事用傾聽釀成酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

帶上你的故事走一遭「SELF 私室」讓故事用傾聽釀成酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

例如，「Mens Romance 成熟男人的浪漫」故事來自於從影集開始便是粉絲的Jason。平常的他戴著粗框眼鏡，打扮得西裝筆挺，對威士忌、經典調酒如數家珍，從科技到生活，幾乎沒有不能聊的事情。在大家的心中，他就像美國電影裡面穿著皮衣，叼著雪茄，騎著檔車，懂得享受威士忌與人生的成熟男子。改編自 Jason 最喜歡的調酒、源自於經典電影《教父》的 Godfather。這杯調酒是用蘇格蘭威士忌與杏仁香甜酒 Amaretto 調製，在義大利文裡 Amaretto 有微苦的意思，就像人生不會完美無瑕，總帶有一點苦澀。特別添加的蘋果肉桂、檸檬汁與通寧水，讓這杯酒多了些細膩的風味，就像一個男人在嘗遍了生命的酸甜苦辣之後，停下匆忙的腳步回憶這一生，發覺生命本質剎那的快樂。

帶上你的故事走一遭「SELF 私室」讓故事用傾聽釀成酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

帶上你的故事走一遭「SELF 私室」讓故事用傾聽釀成酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

這邊晚上七點就開始營業，如果想要一下班就來這邊放鬆一下也不用擔心餓肚子，這裡的餐點也是同樣的讓人驚艷！將台灣在地的美食融合創意，講究的烹飪手法就是要讓你吃東西也能感受到不一樣！例如，「大蔥燻鴨烤餅」肉質甘甜、入口滑嫩的煙燻鴨肉,塗上堅持以古法製程的甜麵醬，最後香濃的起司在你嘴裡綻放！「低溫鴨胸佐黑松露燉飯」特地選用來自日本的特殊米種讓米心保留些許口感，而高品質的鴨胸經過特殊醃料，並使用真空低溫烹調法,源自於法國的一種特殊料理手法利用較低的溫度進行長時間加熱。

帶上你的故事走一遭「SELF 私室」讓故事用傾聽釀成酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

帶上你的故事走一遭「SELF 私室」讓故事用傾聽釀成酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

帶上你的故事走一遭「SELF 私室」讓故事用傾聽釀成酒（圖／BEEMEN蜂報提供）

店內燈光美、氣氛佳，給人舒服緩和的感覺，就算是一個人來也可以很安心地盡情小酌。如果是想要三五好友一起來這邊聚會一定會是很不錯的選擇，若是情侶來約會也沒問題，這裡餐飲俱全，而且都在水準之上，還能體驗各種不同的人的故事所變成的特別調酒。而且8/17-8/23 三顆生蠔+神秘shot期間限定 $499，超級划算，帶男友來吃這個晚上回家性福滿滿啦～

(本文由 BEEMEN蜂報 提供)

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(中時新聞網)