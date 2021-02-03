台中市沙鹿區中清路8段今日9時許發生追撞車禍，一輛駛預拌混凝土車疑煞車不及，追撞前方銀色轎車及拖板車，其中銀色轎車夾在2輛大車之間，51歲孔姓駕駛受困車內，頭、胸受傷，救出時已無生命跡象，經送梧棲童綜合急救，送醫搶救中。

台中中清路八段今（3日）上午發生嚴重車禍，一輛混凝土車追壓前方一輛轎車，導致該轎車當場被擠壓變形，卡在混凝土車輪下及前方的拖板車之間。（翻攝臉書「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」）

台中中清路八段今（3日）上午發生嚴重車禍，一輛混凝土車追壓前方一輛轎車，導致該轎車當場被擠壓變形，卡在混凝土車輪下及前方的拖板車之間。（民眾提供）

銀色轎車遭預拌混泥土車猛力追撞，夾在前方拖板車之間，車身嚴重擠壓變形，孔姓駕駛慎困車內重傷命危。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

院方指出，51歲孔男上午10點10分送達急診，兩肺挫傷，到院時無生命跡象，急救後於10點22分恢復心跳， 有生命危險，送加護病房。警方初步調查，拌混凝土車林姓及拖板車張姓駕駛排除酒駕，肇事原因有待進一步釐清。

(中時新聞網)