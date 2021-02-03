2大車夾擊 轎車遭混凝土車吞掉3／4 駕駛命危 11:052021/02/03 中時新聞網 宋原彰 、中時、 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中中清路八段今（3日）上午發生嚴重車禍，一輛混凝土車追壓前方一輛轎車，導致該轎車當場被擠壓變形，卡在混凝土車輪下及前方的拖板車之間。（翻攝臉書「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市沙鹿區中清路8段今日9時許發生追撞車禍，一輛駛預拌混凝土車疑煞車不及，追撞前方銀色轎車及拖板車，其中銀色轎車夾在2輛大車之間，51歲孔姓駕駛受困車內，頭、胸受傷，救出時已無生命跡象，經送梧棲童綜合急救，送醫搶救中。 台中中清路八段今（3日）上午發生嚴重車禍，一輛混凝土車追壓前方一輛轎車，導致該轎車當場被擠壓變形，卡在混凝土車輪下及前方的拖板車之間。（翻攝臉書「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」） 台中中清路八段今（3日）上午發生嚴重車禍，一輛混凝土車追壓前方一輛轎車，導致該轎車當場被擠壓變形，卡在混凝土車輪下及前方的拖板車之間。（民眾提供） 銀色轎車遭預拌混泥土車猛力追撞，夾在前方拖板車之間，車身嚴重擠壓變形，孔姓駕駛慎困車內重傷命危。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 院方指出，51歲孔男上午10點10分送達急診，兩肺挫傷，到院時無生命跡象，急救後於10點22分恢復心跳， 有生命危險，送加護病房。警方初步調查，拌混凝土車林姓及拖板車張姓駕駛排除酒駕，肇事原因有待進一步釐清。 花蓮死亡車禍！外送員碰撞轎車 當場噴飛送醫不治 苑裡舊社汽機車車禍 騎士受困車底送醫不治 (中時新聞網) #轎車 #拖板車 #夾擊 #變形 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工程車追撞小自客 阿伯遭黑衣人揮拳Ｋ頭 網怒：來送年終了 22:262021/02/02 社會 轎車自撞變形 3對情侶斷頸卡死 04:102021/02/03 焦點要聞 才子吻不停1／曬恩愛一整晚 韋禮安不斷電熱喇長髮正妹 07:202021/02/03 娛樂 馬三改裝花樣多 屁孩飆車首選 04:102021/02/03 焦點要聞 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 00:042021/02/03 財經 軋車奪3命 競速同負刑責判9年 04:102021/02/03 焦點要聞 新年度等不到地方政府補助 電動機車元月銷售 雪崩逾八成 04:102021/02/03 財經要聞 電動機車補助卡關 六都民眾跳腳 04:102021/02/03 財經焦點 6青年租車出遊台東 失控連撞2民宅毀11車釀4傷 14:272021/02/02 社會 無照駕駛害命 車主恐須連帶賠償 04:102021/02/03 焦點要聞 年假車潮估增3成 考驗交通維運 04:102021/02/03 地方新聞 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 2大車夾擊 轎車遭混凝土車吞掉3／4 駕駛命危 - 社會 【睛視媳婦】遭爆嗆前婆家影片 美女醫189字反擊了 - 社會 買家網購情趣用品心得照太18禁 網暴動求見本尊：莖為天人 - 社會 男女路邊奇葩體位喇舌 網笑虧：這腰力床上還得了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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