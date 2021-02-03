知名餐廳鼎泰豐過去曾和寶來文創開發公司合作，由寶來製作Q版卡通人物供鼎泰豐使用，合作結束後，寶來的顏姓女設計師到鼎泰豐任職，卻未經寶來授權，將「鼎仔」「飛鳥」印在明信片上販售，最高法院維持二審判決，認定鼎泰豐侵害著作權，判賠2萬元定讞。

寶來公司指出，「鼎仔」等卡通人物是顏女在2009年至2011年任職寶來期間所製作，雙方簽有合約，明定設計師任職期間設計的物品，著作權屬於寶來所有，但鼎泰豐卻擅用相關卡通人物製成物品販售，侵害他及公司的權利。

寶來負責人徐華文說，鼎泰豐侵害行為是出於故意，惡性重大，應增加賠償額，賠償他165萬元，且對方事後的發言，讓他屢遭外界嘲笑、身心受創，應在《中國時報》等媒體登報還給他公道。

鼎泰豐公司及負責人楊紀華表示，寶來文創提告的明信片侵權爭議，在2016年6月29日前的損害賠償請求權已罹於時效而不得請求，且該著作經濟價值極低，占整張明信片版面不到10分之1，故損害賠償額應以銷售毛利總額10分之1，共2037元為適當。

智慧財產法院第二審指出，鼎泰豐公司自己承認在2017年11月13日才下架明信片，寶來在同年6月29日提起本件請求，並沒有罹於時效可言，且法院也已認定鼎泰豐公司及顏姓設計師過失侵害寶來文創的「鼎仔」「飛鳥」圖樣的著作財產權。

合議庭認為，雖然鼎泰豐販售這批涉侵權的明信片所得利益只有2037元，但該著作已是完整的美術著作應受保護，考量損害情況後，判決鼎泰豐與負責人須連帶賠償2萬元，至於登報導歉部分沒有必要性，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )