教育部管理的學產土地，不少是租給民間使用，但因為疫情影響，許多承租者壓力大增。教育部今表示，國有學產不動產，包括公開標租案及逕予出租案之相關土地、停車位等，今年1月至6月應繳租金減收20％，以減輕民眾及企業負擔。

教育部基於疫情持續影響，考量「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間，及「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」執行期間均至今年6月30日，因此對於學產土地承租者，減少租金的紓困措施也跟著延續至6月30日。

教育部表示，承租國有學產不動產民眾及企業，包括公開標租案及逕予出租案之相關土地、停車位等，1月至6月應繳租金減收20％，而減收後應繳金額不低於實際負擔稅費。促參案部分，租金減收20％；固定權利金部分，則依據110年度各月的營業收入與108年度同期比較，隨下降比率減收當月權利金。

此外，國有學產土地及建物公開標租（長租）契約，其租金繳納方式經承租人以公文提出申請後，可由年（季）繳改為月繳，受理期限至110年底止，並自111年起回歸租約約定之租金繳納方式。另前開契約如逢租約約定之調漲期，經承租人以公文提出申請後，得延後1年調漲，受理期限至110年底止

(中時 )