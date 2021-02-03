年度最重要的農曆年節假期即將到來，全民都期待牛轉乾坤一掃陰霾。為了帶給用戶好彩頭，Uber 、 Uber Eats 雙平台與合作夥伴聯合提供多元優惠，2月4日至11日期間，8萬份實體紅包組將於乘車或取餐時隨機贈送消費者；Uber Eats 也將於小年夜2/10至初五2/16期間加碼提供線上紅包8萬份，打開即有獎！打開Uber Eats 各種商品和優惠輕鬆點，過年期間平台持續努力服務不打烊！

根據 Uber Eats 統計2020年農曆年節期間的美味數據，初一開始的點購熱度開始升高，最熱門餐飲類別排行為中式、美式、珍奶以及早午餐；各城市的訂單量隨著回鄉人潮而平均化，最熱門時段排名分別為晚餐與午餐，而受到度假節奏影響，下午茶單量領先早餐。另一項有趣的發現是深入觀察各時段竟然出現不同 Uber Eats 城市鐵粉 ，午餐時段的冠軍是台北市、晚餐為台中、下午茶為新北市、除夕晚餐為高雄，而早餐雖然由台北市居冠，2020年新春期間的第一張訂單出現在早上6點多的台南市區。另外2020年新春期間的 Uber Eats 鐵粉每天訂購兩次，並且嘗試了印度、土耳其、東南亞、美式等各種異國料理與甜品，堪稱是平台上最創意的嚐鮮王。

即日起到過年前用 Uber App 叫車，就有機會在車內得到紅包組。（Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真）

經過了2020年的疫情陰霾，為了與全民一起慶新年、迎新象， Uber 與 Uber Eats 今年首次攜手提供共8萬份限量好運紅包組，新舊用戶都有獎，即日起到過年前用 Uber App 叫車，就有機會在車內得到紅包組，4萬份的 Uber 實體紅包內含 Uber 新用戶2趟120元乘車優惠、張張皆贈乘車金的刮刮卡，以及4萬份 Uber Eats 「犇向幸福多重好禮包」，優惠內容包含新用戶享30天無限次0元外送、新用戶餐點優惠2次100元，及所有用戶生鮮雜貨2次8折優惠，即日起到過年前用 Uber Eats 點餐，就有機會取得紅包組。

此外，Uber Eats 加碼送出限量8萬份線上紅包，於2月10日至2月15日期間每日送出1萬份，2月16日迎財神當天再加碼開工紅包2萬份，每個紅包皆有50元優惠，100%的紅包中獎率祝粉絲牛來運轉、鴻運當頭！

除夕少不了家家戶戶圍爐吃團圓菜，想要輕鬆吃好料又不想手忙腳亂，都可以藉 Uber Eats 來點各式山珍海味，舉凡米其林一星「山海樓」老師傅豪華手路菜、經典台式開胃年菜「老協珍海味街烏參佛跳牆」、美式 TGI FRIDAYS「牛運旺旺來外帶年菜組」等滿足親友的味蕾。若是偏好親自下廚大展身手，Uber Eats 也和店家合作夥伴提供生鮮雜貨相關優惠，從火鍋湯底、火鍋料、海鮮、肉品到產銷履歷蔬果等，琳瑯滿目的食材隨點即送，讓料理籌備更簡單。

闔家歡聚的農曆新年，吃吃喝喝話家常之餘，更少不了祝福滿滿的伴手禮。Uber Eats 平台上各種非餐飲類的店家合作夥伴，包含全聯、大潤發、家樂福、屈臣氏、新光超市、city’super、寵物公園、CNFlower 等更提供眾多9折起的精選商品優惠，讓消費者在挑選年節送禮的選擇不僅多樣，更經濟實惠。舉凡是健康補品、高檔禮盒、毛孩用品、浪漫花藝通通可以點得到！

此外，Uber Eats 團購功能也正式上線！大家庭聚會點餐不怕浪費時間，也無須辛苦傳遞手機，電腦或手機裝置皆可支援。只需在店家名稱和地址下方按下「發起團購訂單」，輕鬆分享訂單連結，就能讓所有人自行新增餐點。「訪客點餐」功能讓便利性再升級，即使沒有帳號也能加入點餐。確認餐點後選取「檢視團購訂單」即可結帳，不僅訂購者姓名和餐點一目瞭然，更能快速統計餐點，收款無煩惱！

(科技)