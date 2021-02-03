【現場直播】趙少康回復國民黨黨籍 於中廣接受媒體聯訪

中廣董事長趙少康申請回復國民黨籍並表態問鼎黨主席，再掀資格爭議。國民黨文傳會主委王育敏今（3）日表示，趙已經回復黨籍，而黨主席江啟臣也將在農曆年後，聘請趙擔任中評委，因此趙的資格問題就卡在黨籍須滿1年的部分，但這是從吳伯雄主席時代到現在的規定，除非未來有中常委在中常會提案修改選舉辦法細則，才有機會解套，這並非江啟臣說了算。

趙少康有意回歸國民黨，國民黨組發會昨天將趙「歸建」台北市黨部大安區黨部，黨籍回溯自2月1日生效。國民黨文傳會主委王育敏表示，趙少康的黨籍已經回復，且黨主席江啟臣預計在農曆年後，發布新一波中評委的聘任，而趙少康就在名單之中，這部分也充分反映歡迎趙回到國民黨大家庭。

王育敏指出，至於關於黨籍須滿1年的資格部分，這是從吳伯雄時代就規定「候選人必須具備有選舉人的資格」，唯一有改變的是，「多久可以變成選舉人的資格」，過去是滿4個月，但在吳敦義時代，因為人頭黨員的問題，已經從4個月改成1年，這部分並不是江啟臣就任之後才改變的。

王育敏強調，國民黨是一個大家庭，歡迎趙少康回來，接下來就要看有無中常委，提案變更黨籍須滿1年的規定，否則按照現行的規定，過去從吳伯雄擔任主席的時代，就是候選人必須具備選舉人的資格，這是過去到現在都沒有改變的部分，並非江啟臣一個人說了算。

(中時新聞網)