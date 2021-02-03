香港特區行政長官林鄭月娥2日晚間在臉書發文，指責英國國民海外護照（BNO）護照政策是以政治包裝為經濟目的護航。她說：「我在2017年上任後不久便訪問英國，開拓更大的合作空間。這才是為自身經濟發展的正道，而非以政治包裝，滿口歪理，甚至違背承諾，為經濟目的護航。」

英國針對香港居民持有BNO於1月31日起採行新措施，中國外交部和香港特區政府此前同步發表聲明，不再承認BNO作為旅行證件和身分證明。

林鄭月娥臉書指出，英國政府違背承諾，為持有BNO的港人提供在英居留權和入籍的路徑，（大陸）中央政府採取反制措施，不再承認BNO為有效旅行證件或身分證明，特區政府即時作出配合，並在新聞公告中暗指英方此次冒背信棄義之名，實有其經濟利益的考慮。有人就說，「英國作為大經濟體，怎會在乎從香港得到的好處呢？」

林鄭月娥說，事實上，香港一直是英國重要的外來投資來源地，英國是香港向外投資排名榜上的第6名，截至2019年底投資額達2800億港元；根據2018年數據，香港排在英國外資來源地第12位。

林鄭月娥表示，英國的地產發展商也明顯視港人為主要銷售對象，翻開過去兩星期的主要報章，竟然有多達20個關於英國樓盤的廣告。她認識的本港企業家，就有幾位在倫敦擁有整幢商業大廈，「這些都是實實在在的經濟利益」。

林鄭月娥強調，香港和英國有長期的商貿合作，而香港和倫敦又是國際金融中心。她在2017年上任後不久便訪問英國，開拓更大的合作空間。她認為，這才是為自身經濟發展的正道，而非以政治包裝，滿口歪理，甚至違背承諾，為經濟目的護航。

(中時 )