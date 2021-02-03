桃療近來與陽明交通大學積極合作，開發智慧醫療的技術，推廣腦醫學於精神疾病的應用，並提升桃療臨床研究的風氣與動能。除聘請楊智傑教授擔任腦醫學中心主任，且延攬教授郭博昭擔任臨床研究中心主任外，亦與陽交大持續交流。時值陽明大學與交通大學正式合校之際，桃療於日前邀請陽交大圖書館館長教授郭文華與兩位圖書館組員至桃療參訪，針對桃療圖書資源的改善規畫給予建議。

郭文華代表陽交大林奇宏校長，帶來支援桃療使用的熱顯像儀，協助桃療強化防疫設施，守護桃療醫護同仁與就診民眾的健康。熱顯像儀目前架設於桃療急診室門口，運用科技針對出入者的體溫進行防疫監測，減輕第一線人員不少負擔。郭文華與兩位組員，亦在桃療同仁引導下進行院區巡禮，並針對桃療圖書館的空間設置，硬體規劃，藏書內容與電子資源的採購等給予建議。且針對桃療圖書資源的規劃，以及後續的雙方交流進行討論，期待在硬體設施的活化度、館藏內容的豐富度、網路資源的交流與圖書館空間的使用率上皆能有所提升，不僅精進員工的專業能力，亦期待營造桃療人的閱讀風氣，讓圖書館成為員工工作與休閒的好去處。

桃療臨床研究中心主任郭博昭表示，桃療是台灣元老級的精神醫療重鎮，陽明交大則自陽明醫學院時期起，即是台灣腦神經科學研究的先驅單位，桃療與陽交大在各自領域都有出色的成就，期盼透過兩單位的密切合作，達成臨床與學術單位的雙贏，培育出第一流的臨床及研究人員，造福國家與社會。

(中時 )