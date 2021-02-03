美股周二續大漲，台積電美國存託憑證(ADR)漲幅達1.41%，台積電(2330)今天股價隨之開高，開漲6元至638元，為連續第三天上攻，盤中漲10元至642元，股價為連續第三天上漲，市值攀高至16.64兆元。

隨著外資轉賣為買，連續2個交易日共買超1萬3647張，台積電股價止跌強彈，近2個交易日共漲41元。今日再回升至最高642元，較低點強勁反彈51元。

先前，台積電股價連續6個交易日下挫，自高點679元滑落至591元，回跌88元。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

外資預期，台積電在智慧手機、高效能運算、物聯網等市場商機，加上技術推進，產品平均售價提升，營運成長可期，2025年營收將逾900億美元，有機會超越英特爾與三星，挑戰半導體龍頭寶座。

顧能（Gartner）估計，英特爾2020年營收702.44億美元，為全球半導體龍頭，三星半導體營收561.97億美元，為全球第2大半導體廠。

(時報資訊)