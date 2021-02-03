太陽能族群今早由元晶(6443)領漲鎖漲停，帶動達能(3686)、茂迪(6244)、碩禾(3691)等攻高。今年元月底，總統蔡英文強調，國內光電的設置量已經大幅成長，目前政府正大力推動屋頂、漁電共生專案，希望讓國內太陽光電能朝「多元複合利用」方向發展；穩定發展綠能，以落實能源轉型目標，並接軌國際供應鏈的新標準；而提高再生能源使用，不但符合國際潮流，更能幫助台灣打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook 等綠電供應鏈，讓臺灣在這一波供應鏈重組的過程中，繼續把握住關鍵的位置，強化臺灣在國際供應鏈的競爭優勢。

經濟部部長王美花也指出，去年由於部分太陽能裝置進度延後、目前仍在施工中，預計6.5GW目標會在今年的第一季才能達標。今年太陽能裝置目標也出爐，經濟部設定2021年底，要達到8.75GW累計裝置量，意味今年還要再增加2.2GW太陽能裝置量。經濟部會跨部會去盤點工業、公設、農業等各式屋頂、漁電共生、污染土地、港口停車場等，進行完整盤點致力實現今年目標。

元晶去年底宣布將斥資7億元於新竹湖口廠建立大尺寸太陽能電池產線，以強化市場競爭力，並響應政府綠能政策，也象徵太陽能電池已從過去6吋至8吋晶圓電池進入10吋至12吋時代。新投資是未來三年全數產線進入大尺寸的第一步，預計三年內大尺寸的電池投資可達1GW（10億瓦）以上，後續可創造近千名工作機會，期盼台灣未來太陽能產業能蓬勃發展。元晶也在去年11月完成銀行聯貸案，獲得20億元資金。隨著未來新產能開出、國內大型太陽能電廠陸續開工，以及政府主導新型態一地兩用太陽能電廠趨勢發酵，估今年出貨量與營收均可望較去年大幅成長。

(時報資訊)