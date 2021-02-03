亞光(3019)站穩美國電動車大廠車載鏡頭供應商後，挾同時擁有ToF及MEMS技術開發ADAS(先進輔助系統)車載鏡頭及光達(LiDAR)鏡頭，並成為各家車載鏡頭模組廠及Tier廠合作的對象，隨著美系電動車廠銷售及ADAS鏡頭滲透率攀升，亞光預估，今年車載鏡頭營收可望年成長50%，在智能視訊、工業3D LiDAR、車載鏡頭等產品出貨放量下，亞光今年營運展望樂觀，亞光董事長賴以仁表示，今年營運可望回到2019年水準。

車用ADAS鏡頭持續升級，從傳統純影像顯示如：倒車影像、環車影像，逐漸往自動駕駛系統搭載雷達或光達(LiDAR)鏡頭發展，亞光深耕車載鏡頭多年，積極開發光達鏡頭，希望能在自駕系統鏡頭龐大商機中佔有一席之地。

賴以仁表示，目前LiDAR鏡頭依機構及光學架構大致可分為旋轉方式、混合固態(Solid State Hybrid)及全固態(Flash)3種方式，其中旋轉式為發射光源及接收模組一起跟著轉動方式的3D LiDAR，掃瞄角度可以360度，優點是使用既有ToF技術及元件，單點發射及可加大接收模組、測距效率較好較遠，缺點為組裝複雜、價格相對昂貴，整個發射及接收模組旋轉動件可靠度需確認。

再者，混合固態為透過MEMS或面積方式掃瞄，發射及接收模組固定不動方式的3D LiDAR，優點為組裝簡單且相對旋轉方式便宜，缺點為MEMS及面積大小、動作角度，影響測距及掃瞄角度，MEMS及面積仍是動件，可靠需確認。

至於全固態發射為紅外面型光源及二維多點的接收模組皆固定不動方式的3D LiDAR，其優點為沒有動件，可靠度高，適用於車載及航空等可靠度需求高的產品，缺點是需要開發測距系統晶片及無人眼安全光源系統，目前價格昂貴。

在光達鏡頭關鍵測距技術部分，亞光是少數同時擁有TOF及MEMS技術的光學鏡頭廠；賴以仁說，亞光早在10多年前就應用TOF技術推出槍械瞄準鏡和高爾夫球場球洞測距儀，後來還開發室內裝潢用的雷射尺，而數年前與Microvision公司合作開發微型投影機則是使用MEMS技術，目前只有亞光是兩種技術都精通，公司亦持續與國內研究單位合作佈局車載3D Flash LiDAR，挾技術優勢，成為各家車廠、模組廠和Tier 1廠爭取合作的對象，包括美系電動車大廠都是公司的客戶。

去年車載鏡頭佔亞光營收比重約3%，隨著美系電動車廠銷售及ADAS鏡頭滲透率攀升，賴以仁表示，今年車載鏡頭營收可望年成長50%，佔營收比重可望拉升到5%～6%。

(時報資訊)