復盛應用(6670)2021年首季受惠客戶訂單維持高檔水準，外加子公司Mison貢獻，營收及獲利都可望呈現季增及年增的局面，2021全年度，在高爾夫球主要客戶訂單持續回溫，產能恢復正常，加上Minson正式併入營運，復盛營運將重返成長，法人初估，稅後盈餘將挑戰31億元以上。

復盛在2020年10月買下Minson85%股權，透過本次投資，將全年四季運動相關裝配納入經營範圍，運動用品事業布局將更為全面。Minson一年營收金額約在7000萬美元左右，約當台幣20億元，將貢獻2021年全年度的營運，復盛今年營收及獲利可望大幅度彈升。

後疫情時代，美國高爾夫球廠陸續開放，打球人數持續增加，下游高爾夫球通路庫存水位持續降低，高爾夫球品牌商新品加速推出時間，也帶動回補庫存，在此趨勢之下，法人看好，復盛2021年上半年營運將維持高檔水準，2021年全年度業績成長力道強勁，稅後盈餘將挑戰31億元以上。

Minson主要生產冰上曲棍球靴、滑雪靴、滑冰靴、越野摩托車靴、極限運動鞋靴及相關運動護具，為利基型、高單價、高度客製化產品，核心技術為塑膠射出、縫紉工藝及金屬沖壓三大領域的高度整合能力。復盛透過本次投資，將全年四季運動相關裝配納入經營範圍，運動用品事業布局將更為全面。由於兩家公司均擅長複雜工序生產管理，主要客戶皆為國際知名品牌，無重疊性呈高度互補，對復盛營運有加分的效果。

(時報資訊)