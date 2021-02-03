日本伴手禮業者紅馬-KY(2928)因宣布擬於上半年結束伴手禮事業部及大阪物流中心，致使股價連2日重挫創低。對此公司補充說明，伴手禮相關事業去年營收貢獻僅占2成、且營運呈現虧損，未來將持續深化故鄉納稅事業、評估相關衍生事業，進行企業轉型改革。

由於公告顯示紅馬去年伴手禮事業營收年減達55％，但整體合併營收仍小增3.35％、創62.6億元次高，顯示故鄉納稅事業已成營運主力且強勁成長，結束伴手禮事業為短空長多，激勵紅馬今（3）日股價觸底強彈，開高後觸及漲停價23.2元，領漲觀光類股。

紅馬受惠故鄉納稅旺季效益顯現，2020年12月合併營收跳增創12.38億元新高，彌補伴手禮事業受新冠肺炎疫情衝擊缺口。帶動第四季合併營收季增近1.14倍、年增5.96％至22.27億元，全年營收小幅成長3.35％、達62.6億元，雙創歷史次高。

紅馬近年聚焦發展故鄉納稅事業，並透過「Furusato 360」平台與各大入口網站聯盟行銷，成為帶動近年營收成長的主力。而近年營運表現穩定的伴手禮事業，去年受新冠肺炎疫情衝擊明顯衰退，致使集團前三季歸屬母公司稅後虧損1.73億元、每股虧損3.68元。

紅馬指出，子公司日本紅馬因疫情致使日本國內外旅遊人數大減，長年經營的伴手禮事業未能維持客戶訂單，導致營收受到重大衝擊，去年呈現虧損狀態。且尚無法預期日本旅遊產業經濟環境的恢復時間點。

為使公司資源達到最有效使用，日本紅馬管理層暫定上半年結束短期較難獲利的伴手禮相關事業及大阪物流中心，重新規畫事業部門及人力配置，以達到開源節流目標。後續將持續深化故鄉納稅事業，並評估相關衍生事業，進行企業轉型及事業組成改革。

紅馬補充說明，2020年集團自結合併營收62.6億元、年增3.35％，創歷史次高。不過，伴手禮相關事業營收年減達55％，衰退幅度較2019年的7％明顯擴大，相關事業營收占比亦自2019年的47％驟降至去年的20％。

(時報資訊)