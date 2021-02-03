高雄大遠百將在2/6舉辦「牛轉疫情-名師揮毫送墨寶」，歡迎民眾憑消費發票至5F中庭免費索取，民眾憑當日館內消費不限金額發票可自選一字春聯乙張，單筆滿500元發票可免費兌換-牛轉疫情祈求閤家平安限量春聯乙幅，祈求全家健康並增添過年氣氛。

甫從遠百花蓮店調任高雄大遠百店長的黃友誠經理表示，書法是我國傳統藝術，貼春聯是國人過年時必備的應景習俗，有除舊佈新、增添年節氣氛，更是固有傳統文化的展現，期待在歲末年終之際，能為國人開啟嶄新而充滿希望的金牛年，同時招來滿滿的好運；疫情持續增溫，民眾特別注重防疫細節，本周六(2/6)當天下午二點至五點於五樓中庭舉辦「牛轉疫情-名師揮毫送墨寶」，活動特別邀到擁有二十年書法經驗的專業書法家-梁安華及王東雄二位名師蒞臨揮毫，各式吉祥語透過書法寫在紅紙上呈現喜氣洋洋的氛圍，值得一提的是防疫當前，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長搖身一變成為「那位先生」讓防疫春聯爆紅，現場準備多幅一字春聯、四字春聯及住家、店家和宗教佛堂專屬的各式春聯，歡迎民眾踴躍兌換。

書法名家梁安華老師「華哥」本周六(2/6)將於現場揮毫寫春聯，精通多種字體、流暢的筆法常吸引民眾圍觀，華哥表示，書法是我國傳統藝術，隨著科技日新月異，電子文件逐漸取代傳統紙本，透過手寫春聯除了傳遞文化的溫度，更能客製書寫防疫春聯，活動現場準備許多範本供民眾挑選，舉凡像是：樂活防疫新生活、牛轉乾坤好運來、守護健康?希望…等防疫春聯透露出民眾的心聲，還有奔向希望、奔馳得富、好運來…四字春聯也獲得民眾的青睞，期待在歲末年終之際，能為國人開啟嶄新而充滿希望的一年。

另外，在中國的傳統中，過新年穿新衣的歷史由來已久，它和舞龍、舞獅、敲鑼打鼓、貼春聯、放鞭炮、掛燈籠一樣，是節日喜慶中不可缺少的部分；高雄大遠百為了讓民眾方便選購過年新衣及開運內衣，即日起至二月二十二日，於12F特賣場獨家推出「曼黛瑪璉、瑪登瑪朵」萬件商品特賣會，開運限定商品買一送一、同時，還有3件1300元及3套1680元的獨家優惠，現場消費滿3500元現抵350元，折扣後滿3500元再加贈「英國熊玻璃胖胖瓶」乙只。此外，二月八日前於9F活動中心同步推出戶外休閒、女裝聯合特賣會，山頂鳥旅遊用品全面5折起；人氣女裝POLISEN設計師品牌服飾更祭出全面2折起的限時搶購，想在年前大肆採購搶好康的民眾一定要把握機會，來一趟高雄大遠百就能購足全家新行頭。

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