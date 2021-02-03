宏匯廣場迎新春，即日起至3月2日全館百貨服飾當日累滿3000贈500元，指定名品/大家電/健康器材當日累滿萬贈千、指定3C當日累滿萬贈500電子贈品券，回饋高達16%，累贈無上限。

宏匯廣場「好運犇放千元outdoor」福袋，僅限初一，配合國旅熱潮特別組成，僅有66組、每人限購1袋，每袋1000元，有機會獲價值4269元至1萬2930元的超值正品，如Trubo Tent六人帳（圖）、Jabra真無線藍芽耳機、The North Face外套、SKECHERS老爹鞋等。（宏匯廣場提供）

首次加入百貨福袋戰局，考量到新北市外來人口會返鄉圍爐團圓，宏匯廣場超值福袋1折起，初一起限量販售，大獎連抽3天，共有限量900份品牌福袋，價位199元至9900元不等。入手福袋者可於贈品處先試手氣轉盤抽新年好運獎，還可再加碼抽Gogoro VIVA、iPhone 12 pro、Galaxy Tab等大獎。更配合國旅熱潮祭出戶外運動千元福袋，有機會獲價值萬元以上的帳篷、藍芽耳機等獎。

此外，因應初三是西洋情人節，即日起至3月14日在戶外廣場設置粉紅樂園，有粉嫩的旋轉木馬、咖啡杯、小火車，拍照浪漫加倍，充滿粉紅泡泡。單一設施 100元、5項設施300元、20項設施（VIP套票）900元，超級匯會員獨享優惠購買VIP套票（20項），再加贈1張「單一設施體驗票」。

宏匯廣場「好運犇放千元outdoor」福袋，僅限初一，配合國旅熱潮特別組成，僅有66組、每人限購1袋，每袋1000元，有機會獲價值4269元至1萬2930元的超值正品，如Trubo Tent六人帳、Jabra真無線藍芽耳機（圖）、The North Face外套、SKECHERS老爹鞋等。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場因應初三是西洋情人節，即日起至3月14日在戶外廣場設置粉紅樂園。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場 PORTER牛年限量福袋（隨機包款），僅限初一，只有40袋，福袋價2999元，可購得價值8500元至1萬1000元PORTER相關組合商品。（宏匯廣場提供）

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