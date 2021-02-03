罷捷倒數3天，高雄巿長陳其邁3日出席巿政行程時表示，他相信做事情的人，或是努力的人，市民其實心中自有一把尺，也會看在眼裡，希望2月6日行使自己公民的權利，不管你支持或不支持，踴躍投票，表達自己意見。

陳其邁也說，罷免是公民權的行使，但希望市民能夠很理性，不要有過激的仇恨性言論，或是激化對立，甚至用一些汙衊性的、對女性不尊重的言論，這個都是民主社會不樂意看到的現象。

民進黨高雄巿議會黨團3日陪黃捷掃街拜票，新科北巿黨部主委吳怡農也南下助陣，被問到關鍵時刻自己會不會有所動作，陳其邁表示，他的態度已經表達非常清楚。

他說，一位公職或是政治人物，長期從政的表現，是不是有替地方爭取建設，是不是努力認真在議會或者是在其他公共領域的表現，這也有一些客觀的公民團體會來做評鑑，這個市民都是看在眼裡，相信市民會來踴躍表達他們的意見，他對高雄市市民、對高雄市有信心。

(中時 )