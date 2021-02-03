美國總統拜登試圖改變前總統川普在移民政策上的強硬路線，今天下令檢視美國與墨西哥邊境的庇護程序及移民制度。

拜登也成立專門協助移民家庭重聚的特別小組，這些移民因川普於2018年採取「零容忍」措施，在邊界被拆散。

拜登在白宮簽署命令時說：「我們要努力洗去前任政府的道德及國家之恥，也就是活生生從家人懷裡把孩子帶走，這可不是比喻。」

移民律師呼籲拜登的新政府儘快行動，但拜登幕僚說，需要時間抽絲剝繭釐清川普執政期間實施的移民限制，並採取對移民更友善的制度。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）稍早表示：「這不是一蹴可幾。」

路透社報導，政府對此議題小心翼翼，反映出拜登既要改變川普的強硬政策，又要試圖預防非法移民激增，可謂如履薄冰。如果政府操之過急、未遵循正確程序，反對拜登的人也可能提出訴訟，破壞或拖延他的政策。

拜登今天簽署的行政命令並未提到要撤銷川普執政時發出的「第42卷」（Title 42）命令，顯示拜登相當謹慎。

美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）是關於公共衛生、社會福利及民權。川普政府依據此卷發布命令後，聯邦公衛官員在病毒大流行期間，即有採取特殊防疫措施的權力，例如阻止移民從確診病例很多的國家入境；一般而言，美國疾病管制暨預防中心（CDC）並沒有這麼大的權力。

不過，拜登指示要檢視川普任內的「移民保護協議」（Migrant Protection Protocols）。這項計畫將6萬5000名尋求庇護者強制送回墨西哥，等待美國法院審理他們的庇護申請。

川普於2016年成功入主白宮之前，就是以邊境安全作為競選主軸之一。美國華府的移民政策研究所（Migration Policy Institute）政策分析家皮爾斯（Sarah Pierce）說，如果拜登沒能預防美墨邊境的非法移民激增，可能會讓共和黨人在2022年國會大選時有了攻擊他的理由。

她說：「這是會讓川普支持者團結起來的議題。」

(中央社)