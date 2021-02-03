桃園1名黃姓男大生去年3月剛滿18歲，透過交友網站結識13歲國中少女，邀她回家聊天更藉機提議偷嘗禁果。起初少女只願獻出初吻，但禁不住黃男苦苦央求，最終2人發生關係。一審依《對未滿14歲女子性交罪》判黃男3年，案經上訴，二審改判2年、緩刑3年。

判決書指出，黃男去年3月在網上結識13歲國中少女美美（化名），見她清純可人，3月15日將美美約到家中獨處聊天，過程中，黃男色心大起，極力說服美美一起享受「初體驗」與他發生關係。美美先是以「我才13歲」等理由拒絕，只同意獻上初吻。怎料黃男仍舊不滿足，再三強調「真的很喜歡妳」苦苦哀求；美美因此心軟同意獻出初夜。事後回家美美向爸媽哭訴此事才曝光。

一審法官認為，黃男明知美美年僅13歲、涉世未深，為逞一己性慾不顧她身心發展未健全，竟輕率將美美發生關係；再者，即便是合意性交，少女也是勉強同意，與一般兩情相悅不同，加上黃男拒談和解，惟考量犯後坦承犯行，因此依對未滿14歲女子性交判處3年徒刑，未予以緩刑、易科罰金。

黃男不服上訴高院，並主動聯繫美美談賠償，事後在庭上出具雙方和解書，表示被害人已不追究，也不反對法院判處緩刑。高院審理後，近日改判黃男2年徒刑，緩刑3年，不必入監服刑，但須參加4場法治教育，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)