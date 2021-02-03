1月29日晚間，台北市1名蔡姓男子（53歲）在大佳河濱公園遛狗，卻發現7名年輕男子在管制區燃放爆竹，蔡男見狀便上前制止，豈料，卻引發對方不滿，當場將蔡男打成熊貓眼後開車逃逸，蔡男將對方車牌記下後，立即報警處理，警方獲報後在隔天將動手的曾姓男子（19歲）約談到案，曾男坦承犯行，最後被依《傷害罪》函送法辦。

警方調查，上月29日晚上10時許，蔡姓男子帶著退役警犬到大佳河濱公園散步，卻發現以曾姓男子為首的7人在管制區玩鞭炮，蔡男的狗聽聞巨大鞭炮聲嚇跑，他便上前制止對方。孰料，曾男與另名友人被阻情緒一發不可收拾，直接上前大嗆蔡男，最後甚至動手毆打對方，造成蔡男右眼當場瘀青，曾男等人犯後隨即開車逃逸，蔡男則記下車牌報警。

警方隔日凌晨3時許，循線找到涉案的曾姓男子，他向警方供稱，自己因不滿放鞭炮被制止，所以才暴怒攻擊蔡姓男子，曾男訊後被依《傷害罪》函送法辦。另外，因大佳河濱公園鄰近松山機場，屬於飛航管制區，不可施放煙火，曾男等人違法行為，將待相關單位決定是否裁罰。

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(中時新聞網)