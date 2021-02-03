據統計，台灣在去年2020年首度出現人口負成長，少子女化現象嚴重到了一個程度，將對經濟、勞動力造成衝擊，在此時，促進結婚、生育率會是一個重要的社會議題，但華人傳統觀念根深蒂固，很多人擔心傳宗接代問題，比擔心社會問題還要多，兩性專家吳娟瑜就希望二媳婦能再多拚一胎，好過繼給沒結婚的大兒子。

鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目中，聊婆媳不同調的問題，分享有名女網友抱怨婆婆讓自己的孩子喊未婚的大姑為「媽媽」，讓她覺得很奇怪，抗議後婆婆卻覺得她大驚小怪，兩人因此更加疏離，聊到這類的問題，鄭弘儀提起兩性專家吳娟瑜曾有個念頭，是請二媳婦再生一個孩子，給大伯也就是她的長子當養子。

吳娟瑜說，她的大兒子沒有結婚，她擔心兒子無後，因此起心動念，「如果(二兒子夫妻倆)能夠幫我大兒子懷個孕，多一個孩子過繼給我大兒子當小孩」，她透露二兒子已經有2個小孩，希望他們為大哥再拚第三個，兒子、女兒都好，還說看到很多家庭都是如此，他們自家的長輩家族裡也有這樣做的，所以覺得這個念頭可行。

吳娟瑜也說，會有這個念頭，是因為內心有著傳統觀念，一直想著老大單身「他老了誰來照顧他？」，是做為父母的一個擔憂，但吳娟瑜也說，現實上施行有難度，表示自己跟二媳婦的關係是客氣但沒什麼牽絆的，路上遇到會打招呼、需要幫忙時媳婦也會主動出手，是很好的女孩，「她是很有本事的人，但是她不喜歡跟我這樣糾纏」，直言現在的媳婦都不喜歡跟婆婆太好。

吳娟瑜跟二媳婦平時各過各的生活，互不干涉，也知道媳婦是職業婦女，事業心重，且在工作上很成功，有個人成就在，因此她覺得提出再生一個來過繼的要求，肯定被打回票，因此只敢在心裡想想，然後自我勸退不要想那麼多，但吳娟瑜有將這念頭跟大兒子說，結果被罵：「媽，妳很無聊，什麼時代了，怎麼會叫弟媳幫我生孩子？我也沒空養」，吳娟瑜還表示有看過報導，有名希臘66歲婦人還生孩子，她50多歲時覺得子宮還健全，有想幫兒子生一個，但又覺得這有倫理問題，因此作罷。

(中時新聞網)