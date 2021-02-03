2020年第四季智慧型手機出貨進入市場傳統旺季，DIGITIMES Research觀察，陸系品牌廠在加速衝刺全年出貨目標、維持海外市場高出貨量的挹注下，單季出貨總計2.11億支，季增11.2％、年增8.8％，站上全年高點。展望今年第一季，DIGITIMES Research分析師鄭御權分析，受惠中國內需市場將較2020年同期大幅反彈，加上陸系品牌廠持續加人海外出貨力道搶市下，單季出貨雖仍將季減約一成，但將呈現較去年同期大幅增長表現，以年增逾七成、來到1.88億支。

觀察去年第四季各陸系品牌出貨表現，小米、Oppo及Vivo於內需出貨續有斬獲，加上海外旺季大量鋪貨下，三者智慧型手機出貨合計高達1.24億支，佔陸系品牌手機整體出貨量的58.7％，優於前季54.4％；另外，新興市場功能機用戶轉購智慧型手機等有利因素，亦讓傳音出貨受惠。

反觀華為則在美方禁令制肘下，智慧型手機出貨續季減11.8％。至於其他規模較小的品牌業者，因出貨規模較小，議價及搶料能力較弱，正短缺的IC與零組件供應受大廠排擠，使出貨雖呈季增但陷入年減。

展望今年第一季，DIGITIMES Research預估小米、Oppo及Vivo仍將於傳統淡季積極出貨，壓縮榮耀等品牌的市場空間；在濃厚競爭刺激下，陸系品牌整體智慧型手機出貨量將較過往第一季高，也因此通路將出現較高的存貨水位。

(工商 )