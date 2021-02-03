華興集團（6164）攜手國際一線大廠，共建國際級防疫網路，推出全新UVC大型商用抑菌、消毒、滅活產品，此次與昕諾飛的合作是專為大型商用空間使用的抑菌滅活設備，適用於銀行、金融機構、超市超商、餐廳和零售業、健身房、大眾運輸工具、辦公室、學校等多人聚集及進出的場所，產品有企業用B2B可全時運作的壁掛式及吸頂式UVC紫外線抑菌燈具、UVC消毒櫃及首次引進台灣之可移動式UVC人形抑菌、滅活設備等產品。

3日的記者會中，參與的人員有華興集團董事長劉守雄、台灣昕諾飛總經理暨全球副總裁余泳濤以及歐德集團董事長陳國都、聲寶集團總經理許經朝、國祥冷凍總經理吳澄堂及連鎖零售產業、銀行業等與會貴賓。

華興集團近年致力於光學及照明產品與燈具應用，UVC紫外線可以有效對抗病毒、細菌、黴菌、塵?，國內冠狀病毒研究專家-中原大學生物科技系 陳怡寧教授指出，經實驗證明，UVC具有非接觸式的特點，無須塗抹擦拭即能夠於大面積、大空間對抗冠狀病毒與腸病毒，其抑菌、消毒原理為破壞病毒DNA與RNA的結構使其無法作用。

華興集團和昕諾飛的合作，考量到國際品牌大廠對於全球使用者的重視，依照昕諾飛專業施工及操作的規範，由華興集團嚴格執行產品安裝準則，除了產品真正有效果之外，更強調使用的安全性，給客戶最大的保障，帶給民眾健康好生活。

(工商 )