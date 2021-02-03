思科3日發布《2021年安全成果研究》（2021 Security Outcomes Study），其中36％的亞太區組織表示，以軟體及雲端為先的策略有助於在現今的遠距世界中，成功應付網路安全挑戰，特別是有恆常更新科技的組織，成功執行安全計畫的機率最高，但台灣的組織則認為，制定健全的安全策略才是網路安全計劃成功的關鍵。

思科3日發布《2021年安全成果研究》（2021 Security Outcomes Study）這項全球研究採用雙盲測試和獨立分析進行調查，受訪對象包括2,110名網路安全、IT及隱私方面的管理者及專家，來自亞太區13個市場，包括澳洲、中國大陸、香港、印度、印尼、日本、馬來西亞、菲律賓、新加坡、南韓、台灣、泰國及越南。

根據研究報告指出，採取主動科技更新策略的亞太區組織能夠成功實現整體安全計劃的機率高達15％，這是在所有安全實踐方針中取得最高成功率的因素。其中又以中國大陸最高，落實這項安全實踐方針的在地組織能夠成功實現安全計畫的機會高達31％，其次依序為泰國（30％）、澳洲（23％）及日本（20％）。

在台灣，研究發現網路安全計畫最大的困難在於挽留安全專業人才，只有22％的組織表示能夠處理此事，其他可能遭遇的困難還包括跟上業務發展的速度（成功率為24％）和建立企業安全文化（成功率為26％），台灣的組織認為，制定健全的網路安全策略的好處是可以帶來高投資回報（43％），其次是能夠識別網路風險（29％），以及具備計畫績效指標（25％）。

思科大中華區資深副總裁暨台灣總經理陳志惟表示，在新常態下，工作地點不僅限於傳統辦公室，遠距工作成為嶄新的趨勢。此時此刻，確保網路安全至關重要。從這項調查中，思科樂見台灣組織認同健全的資安策略對業務的重要性。未來思科也會繼續提供靈活、全方位，以及業界領先的資安解決方案，協助組織預防和應對網路威脅，建立堅固的網路安全防線。

(工商 )