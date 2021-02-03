櫃買中心3日表示，我國資本市場首批ESG相關債券ETF-「中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金」（00883B），以及「中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金」（00884B），將於110年2月4日上櫃掛牌。

櫃買中心表示，ESG概念的債券ETF，提供給投資人資產配置的新選擇，根據晨星研究，去年約75%的ESG基金績效報酬優於同類型基金，顯示投資於重視ESG的企業有較佳的績效表現，此外，近年遵從聯合國責任投資原則（PRI）的資產管理機構也大幅成長，使ESG爭議性較高的產業資金流入量明顯減少，有助提升基金的債信品質，ESG爭議性越低的產業，投資前景也相對樂觀。ESG投資不僅成為目前投資新顯學，更能夠透過投資發揮良性循環，直接投資於重視ESG的企業，為資本市場帶來正向的力量。

中信ESG投資級債ETF（00883B）是追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，透過ESG研究機構Sustainalytics ESG評分篩選，排除特定爭議性公司及ESG高度風險的發行人，建構ESG選債之投資概念，指數成分債券涵蓋金融、電信及科技等各大產業龍頭。

中信低碳新興債ETF（00884B）是追蹤ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數，依據歐盟EDGAR全球大氣研究碳排放資料庫之國家人均碳排放量數據，調升低碳排放的國家權重，並調降碳排放量較高的國家權重，建構以低碳投資新興市場主權債之投資概念。

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