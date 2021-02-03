光學雙雄大立光（3008）及玉晶光（3406）等多檔光學股，獲外資點名台系供應鏈打入蘋果VR裝置鏡頭，消息傳來，激勵受惠股之一的揚明光（3504）攻上漲停，另明基材（8215）也傳出上半年訂單滿載，過年不停工等利多消息，股價應聲漲停。

上市光學類股今（3）日有明基材、揚明光及元晶等攻上漲停，上櫃光電也有華鎂鑫衝上漲停，上市的安集、亞光、國碩、玉晶光、佳凌、達運、鈺德、一銓及上櫃的大峽谷-KY、新晶投控、聯一光、茂迪、中光電等，多達一、二十檔個股，股價大漲超過7％。

在個股股價紛紛攻堅下，上市光電類股指數今日最高衝上41點，大漲2.2％以上，上櫃光電類股指數則上漲約1.5％左右。上午成交不到2個小時量能都明顯放大。

蘋明年推VR裝置，外資點名看好相關台廠供應鏈，包括相機鏡頭的大立光及今國光，以及VR鏡頭裝置的玉晶光及揚明光等，此利多消息，明顯帶動市場買盤湧入光學類股。

(工商 )