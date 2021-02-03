石木欽案持續延燒，媒體今天報導，前國防部長湯曜明、陳肇敏任內也涉入。國防部表示，國防部辦理採購都秉持公平、公正、公開原則，並依照政府採購法辦理招標，不受外力干涉。

國防部並指出，有關石木欽案，相關單位正清查比對；如有需要，國防部將全力配合調查。

前公懲會委員長石木欽因長期與涉訟當事人不當接觸，日前遭監察院彈劾，也因監察院調查此案，發現眾多司法檢警調高層涉不當接觸。

媒體報導，石木欽案有高階將領涉入，包括湯曜明及陳肇敏，兩人任內收受涉案富商翁茂鍾的饋贈、買進翁茂鍾的股票，翁茂鍾的佳和集團也多次輕鬆拿下軍方標案，總金額逾新台幣2.4億元。

國防部發言人史順文少將今天在國防部記者會回覆媒體記者提問時說，國防部辦理採購都秉持公平、公正、公開原則，並依照政府採購法辦理招標，不受外力干涉。相關單位正清查比對此案，如有需要，國防部願全力配合調查。

(中央社)