洛杉磯天使投手教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)日前傳出性騷擾事件，共有5名女子指控在過去5年期間被言語、訊息、不雅動作性騷擾，範圍擴及3隊，天使今日發出聲明，表示已經米奇停職並全力配合大聯盟調查。

米奇曾效力過中職統一獅，回到大聯盟後先後在印地安人擔任投手教練、大都會擔任總教練、天使擔任投手教練，不過日前被美媒《The Athletic》爆料，這段期間米奇至少被5位女子控告性騷擾，包括寄送自己打赤膊的照片、索求女子裸照、開黃腔，甚至在採訪時下體靠近女記者臉部，或以新聞來源作為籌碼要女記者配合等，事件踢爆後米奇成為眾矢之的，天使趕緊出面滅火。

天使稍早發布聲明，「我們得知《The Athletic》報導的指控，今早已經暫停了米奇的職務，並將與大聯盟密切合作，全面進行徹查。」

類似的性騷擾事件近期也有發生，前紐約大都會總管波特(Jared Porter)剛上任沒多久，因2016年曾對女記者發布性騷擾訊息，沒多久就被解雇，事隔兩周又爆發米奇醜聞，事件會如何處理也備受關注。

(中時 )