彰化分署執行官胡天賜日前執行一位居住在彰化縣鹿港鎮王姓義務人時，詢問他遭罰的經過，原來不知「雞仔餅」混豬肉 兩盒伴手禮出關被罰20萬元。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

王姓義務人居住在鹿港鎮，他的妻子經營美甲店，他經營保險業務。2019年5月間到中國大陸訪友，5月22日與妻子從廣州搭機返台。他在中國廣州機場出海關後，為了送禮，在機場免稅商店購買2盒當地的名產「雞仔餅」提上飛機，不知內混有豬肉，回台也沒被提醒要報關送檢，被罰20萬，覺得有種被陷害感覺，卻還是霸氣一次繳清。

法務部行政執行署近日要求各分署加強執行違反豬瘟的裁罰案件，彰化分署發現所有義務人都是因為不知道所帶的物品屬於必須申報的檢疫物，在入海關時沒有主動申報而被罰。為了避免民眾未來繼續因為同樣事由遭罰，彰化分署執行官胡天賜日前執行一位居住在彰化縣鹿港鎮王姓義務人時，詢問他遭罰的經過，透過實例來提醒大家。

王姓義務人表示，不知道原來「雞仔餅」裡面有混入豬肉，回台時並沒有走機場的紅色通道進行申報程序。但感覺最冤的是，當天把2盒雞仔餅禮盒提在手上出關，海關人員也在出關當下看著他提著2盒雞仔餅出關，當下卻沒有提醒或攔阻他須報驗。

王姓義務人表示，直到與妻子出關走幾公尺遠，海關人員才立即追上來，要求他將手上提的雞仔餅禮盒送檢，當場開出裁處書，被罰了20萬元。王姓義務人在當下覺得海關人員看著他提著禮盒出境卻不即時提醒他必須送檢，覺得有被陷害的感覺。

案件移送後當本分署人員前往執行時，王姓義務人對海關當時之作為與裁罰不斷埋怨，在彰化分署執行人員以立場堅定、態度和緩的勸導下，最後他釋懷，並霸氣的一次繳清了這個意外的20萬元罰款。

彰化分署在整理該分署所有因違反豬瘟而遭裁罰的義務人特性時，發現以不瞭解臺灣法令的外籍人士及外配居多，因此未來裁罰機關應可針對此類義務人的特性加強宣導，以避免民眾因不知法令而遭罰。

(中時 )