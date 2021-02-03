瑞昱(2379)法說報喜，多家外資也對其出具外資報告齊聲喊讚，看好WiFi、藍芽、交換器等產品穩定成長，多維持加碼或優於大盤評等，目標價落在510元到580元之間。

美系外資指出，瑞昱看好目前整體市場依舊強勁，但上游半導體供應短缺是一個瓶頸，瑞昱的目標是將毛利率維持在歷史水準42~44%。以各產品線來說，瑞昱看好WiFi、藍牙、交換機和乙太網在規格升級下，2021年將持續成長，Wi-Fi去年在PC/NB滲透率低於20%，今年會超過30%，路由器去年滲透率低於15%，今年會超過30%，且WiFi 6相較WiFi 5仍有2倍的價差；搭載ANC(自動降噪)在TWS(無線藍芽耳機)去年的滲透率低於10%，今年瑞昱ANC將佔出貨15~20%，另外，在車用、PON等也均會成長，故維持瑞昱加碼評等、目標價520元。

另一家美系外資表示，有鑑於整體居家辦公、遠距教學需求仍在，瑞昱第一季仍將為維持穩健需求，且因晶圓產能僅長，瑞昱隨著平均售價上漲產品，將有助其毛利率保持在43~44%的水平。展望2021年，瑞昱的前景亮點是WiFi 6，預計2021年在非智能手機設備上採用WiFi 6的比例將達到30%以上，且WiFi的ASP(平均銷售價格)仍然是WiFi5的2倍，且瑞昱今年也會推出WiFi 6E，與業界時程相似，維持瑞昱加碼評等、目標價566元。

還有一家美系外資表示，儘管受到晶圓產能的輕微影響，瑞昱去年第4季度的業績大致符合預期，展望未來，瑞昱第一季度營運將保持較高水準，更勝以往淡季表現，維持瑞昱買進評等、目標價584元。

日系外資表示，瑞昱去年第四季營運表現符合預期，且今年上半年持續看好居家辦公、遠距教學帶來的商機，儘管下半年存貨持續存在不確定性風險，但期望瑞昱通過其多重產品布局來減輕風險。以產品來說，瑞昱在WiFi和藍芽業務在增長方面處於領先地位，得益於WiFi 6的升級以及ANC(自動降噪)在TWS市場的加速滲透下，兩者均能增加瑞昱ASP，故將瑞昱目標價由440元調升到510元，評等維持優於大盤。

(時報資訊)